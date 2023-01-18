Эрдоган допустил проведение выборов на месяц раньше

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Хореограф Тутберидзе признался в чрезмерной критике Трусовой Спорт, 16:25
Другой импорт: какими китайскими брендами заменить ушедшие западные Pro, 16:24
Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец» Политика, 16:23
Путин назвал победу России неизбежной Политика, 16:22
Англиканская церковь определила, как будет благославлять ЛГБТ-пары Общество, 16:17
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 16:15
Число погибших при крушении вертолета с главой МВД Украины выросло до 17 Общество, 16:05
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Bloomberg назвал Россию под санкциями «реминисценцией 90-х» Экономика, 16:05
Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva Технологии и медиа, 15:57
Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное Общество, 15:54
«Переломный этап для региональных акций». Инвесторы покидают рынок США Инвестиции, 15:51
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 15:49
Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей за его жизнь Политика, 15:49
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:48
Политика ,  
0 

Эрдоган допустил проведение выборов на месяц раньше

Президент Турции Эрдоган допустил, что выборы президента и парламента пройдут раньше
Президент Турции объявил, что считает необходимым провести выборы президента и парламента досрочно. Возможной датой он назвал 14 мая — в этот день в 1950 году в стране прошли выборы, на которых победили оппозиционеры Ататюрка
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Выступая перед своими однопартийцами в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил день 14 мая 1950 года, когда граждане страны приняли участие в многопартийных выборах. «Спустя 73 года вновь в этот день наш народ скажет «нет» этим аплодирующим путчистам из «блока шести», — сказал турецкий президент. Таким образом, он указал на то, что выборы президента и парламента, которые планировались на 18 июня, пройдут досрочно — 14 мая, пишет турецкое издание Daily Sabah и France 24.

О том, что Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития, перенесет выборы на более ранний срок, наблюдатели говорили неоднократно. Газета Sabah писала об этом в конце декабря прошлого года со ссылкой на источники. Эрдоган также давал понять, что этот сценарий возможен.

Президент Эрдоган, занимающий этот пост с 2014 года (до этого с 2003 года он занимал пост главы правительства), ищет возможность привлечь на участки больше своих сторонников, этим объясняется перенос выборов, указывает France 24.

Упомянутый в среду президентом «блок шести» — альянс оппозиционных партий, который пока не определился, как именно будет участвовать в выборах. В альянс входят Республиканская народная партия, Хорошая партия, прокурдская Демократическая партия, Партия демократии и прогресса, Партия будущего и Партия счастья. Пока члены альянса не определились, будет ли у них единый кандидат на президентских выборах и кто им может стать.

Одной из самых популярных оппозиционных фигур остается мэр Стамбула Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии. В конце прошлого года он был приговорен к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти, однако пока вердикт не вступил в силу, у Имамоглу есть возможность продолжать политическую деятельность.

Читайте на РБК Pro
5 шагов к началу продаж в Китае через маркетплейсы
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать

Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула в 2019 году, тогда оппозиционные кандидаты победили почти во всех крупнейших городах, в том числе в столице Анкаре. За прошедшее время экономическая ситуация в стране ухудшилась. Декабрьский опрос издания AL Monitor показал, что блок шести партий может набрать 36% голосов избирателей, а альянс правящей Партии справедливости и развития Эрдогана в альянсе с Партией националистического движения набирает 32%.

Указанная Эрдоганом дата 14 мая «очень важная для религиозных турок», отмечает телеграм-канал «Повестка дня Турции». После победы на выборах 1950 года Аднана Мендереса и его Демократической партии все преобразования проводились в пользу религиозной части населения и против изменений, введенных Ататюрком. Однако премьер-министр Мендерес был повешен после военного переворота в 1961 году, он стал сакральной фигурой для правой Турции, напоминает автор канала Яшар Ниязбаев.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Турция Эрдоган Выборы
Материалы по теме
Anadolu сообщило об ускоренной работе по превращению Турции в газовый хаб
Бизнес
Эрдоган допустил ухудшение отношений Турции и Швеции из-за курдов
Политика
В Киеве сообщили о предложении Турции открыть коридор для раненых военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter