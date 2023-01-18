Эрдоган допустил проведение выборов на месяц раньше

Президент Турции объявил, что считает необходимым провести выборы президента и парламента досрочно. Возможной датой он назвал 14 мая — в этот день в 1950 году в стране прошли выборы, на которых победили оппозиционеры Ататюрка

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Выступая перед своими однопартийцами в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил день 14 мая 1950 года, когда граждане страны приняли участие в многопартийных выборах. «Спустя 73 года вновь в этот день наш народ скажет «нет» этим аплодирующим путчистам из «блока шести», — сказал турецкий президент. Таким образом, он указал на то, что выборы президента и парламента, которые планировались на 18 июня, пройдут досрочно — 14 мая, пишет турецкое издание Daily Sabah и France 24.

О том, что Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития, перенесет выборы на более ранний срок, наблюдатели говорили неоднократно. Газета Sabah писала об этом в конце декабря прошлого года со ссылкой на источники. Эрдоган также давал понять, что этот сценарий возможен.

Президент Эрдоган, занимающий этот пост с 2014 года (до этого с 2003 года он занимал пост главы правительства), ищет возможность привлечь на участки больше своих сторонников, этим объясняется перенос выборов, указывает France 24.

Упомянутый в среду президентом «блок шести» — альянс оппозиционных партий, который пока не определился, как именно будет участвовать в выборах. В альянс входят Республиканская народная партия, Хорошая партия, прокурдская Демократическая партия, Партия демократии и прогресса, Партия будущего и Партия счастья. Пока члены альянса не определились, будет ли у них единый кандидат на президентских выборах и кто им может стать.

Одной из самых популярных оппозиционных фигур остается мэр Стамбула Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии. В конце прошлого года он был приговорен к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти, однако пока вердикт не вступил в силу, у Имамоглу есть возможность продолжать политическую деятельность.

Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула в 2019 году, тогда оппозиционные кандидаты победили почти во всех крупнейших городах, в том числе в столице Анкаре. За прошедшее время экономическая ситуация в стране ухудшилась. Декабрьский опрос издания AL Monitor показал, что блок шести партий может набрать 36% голосов избирателей, а альянс правящей Партии справедливости и развития Эрдогана в альянсе с Партией националистического движения набирает 32%.

Указанная Эрдоганом дата 14 мая «очень важная для религиозных турок», отмечает телеграм-канал «Повестка дня Турции». После победы на выборах 1950 года Аднана Мендереса и его Демократической партии все преобразования проводились в пользу религиозной части населения и против изменений, введенных Ататюрком. Однако премьер-министр Мендерес был повешен после военного переворота в 1961 году, он стал сакральной фигурой для правой Турции, напоминает автор канала Яшар Ниязбаев.