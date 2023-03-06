Турецкая оппозиция назвала соперника Эрдогана на выборах президента

Турецкая оппозиция после нескольких дней переговоров выбрала Кемаля Кылычдароглу конкурентом Реджепа Эрдогана на майских выборах. Он лидер основанной Ататюрком партии, а в отношениях с Россией не изменит национальным интересам

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Erhan Ortac / Getty Images)

Как турецкая оппозиция определяла кандидата в президенты

В понедельник, 6 марта, представители объединенной турецкой оппозиции, известной как «Народная коалиция», провели встречу, по итогам которой выбрали единого кандидата, который на президентских выборах бросит вызов 20-летнему правлению Реджепа Тайипа Эрдогана. Выборы, скорее всего, пройдут 14 мая (указ об их дате, как ожидается, президент Турции подпишет 10 марта), кандидатом от оппозиции стал глава Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

Однако переговоры, посвященные этой теме, оказались непростыми. 3 марта, когда представители шести оппозиционных партий собрались на первое заседание, кандидатура Кылычдароглу вызвала споры, и лидер второй по популярности оппозиционной Хорошей партии Мераль Акшенер покинула «стол шести». Объясняя свое решение она заявила, что «альянс потерял способность представлять волю нации». Акшенер обратилась к мэрам Анкары и Стамбула, Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу соответственно, с призывом «взять на себя ответственность и ответить на призыв народа», указывая, что их популярность в стране превышает рейтинги Эрдогана. Мэры двух крупнейших турецких городов провели встречу в Анкаре, после которой одновременно опубликовали сообщения о том, что не претендуют на место лидера объединенной оппозиции.

В «Народную коалицию» входят шесть оппозиционных партий Турции. Прежде всего это Народно-республиканская партия Кемаля Кылычдароглу и «Хорошая партия» Мераль Акшенер и еще четыре политические силы — «Партия счастья» Темеля Карамоллаоглу, «Партия демократии и прорыва» Али Бабаджана, Партия будущего Ахмета Давутоглу и Демократическая партия Гюльтекина Уйсала.

В итоге в понедельник до последнего момента не было ясно, каким составом будет принято решение о кандидатуре оппозиционного кандидата. Переговоры несколько раз переносились, после чего появились сообщения, что Яваш и Имамоглу посетили офис Акшенер, чтобы призвать ее вернуться за «стол шести». Встреча, которая длилась менее 20 минут, закончилась новым условием со стороны лидера «Хорошей партии»: она согласилась вернуть партию в состав объединенной оппозиции при условии, что в случае победы оппозиционного кандидата на выборах мэры Анкары и Стамбула станут вице-президентами. Яваш и Имамоглу, в свою очередь, заявили журналистам, что пошли на переговоры с Акшенер с согласия Кылычдароглу. «Мы осознаем, что стратегия и существование «турецкого стола» [объединенной оппозиции] очень важны. Мы здесь из-за этой важности», — сказал Яваш.

Сразу после объявления требований Хорошей партии Акшенер поехала на встречу с Кылычдароглу в один из отелей Анкары, на которой, по данным Hurriyet, присутствовали также оба мэра. Она передала свои предложения лидеру Народно-республиканской партии, после чего они покинули отель раздельно.

В согласованном партиями итоговом заявлении сказано, что лидеры пяти партий, входящих в «Народный альянс», а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу.

Согласно законодательству, президентские выборы в Турции должны состояться не позднее 18 июня 2023 года, однако Эрдоган объявил об их досрочном проведении. Одновременно с президентскими пройдут и парламентские выборы.

Как оппозиция выиграла выборы в Анкаре и Стамбуле Мансур Яваш стал мэром Анкары по результатам выборов 2019 года. Он был кандидатом сразу от двух партий — НРП и «Хорошей партии». Для него это была уже вторая попытка, в первый раз он баллотировался в 2014 году от НРП, но проиграл. Во время пандемии коронавируса Яваш действовал эффективно, ситуация в городе осталась под контролем властей, что привело к росту его популярности. По данным проведенного в конце мая 2020 года опроса исследовательской компании PIAR (было опрошено более 65 тыс. человек), рейтинг Яваша составлял 73%. Экрем Имамоглу, как и Яваш, занял пост мэра в 2019 году, победив на выборах как кандидат от НРП и «Хорошей партии», при том что состоит в первой. При этом кампания в Стамбуле сопровождалась скандалом: итоги выборов 31 марта 2019 года ЦИК отменила, повторное голосование прошло 23 июня. Имамоглу победил оба раза. При этом в декабре 2022 года суд приговорил Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей ЦИК, которых он, предположительно, назвал дураками после отмены итогов первого голосования. Мэр Стамбула отрицает свою вину, он подал апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. В случае если приговор останется в силе, Имамоглу не сможет далее заниматься политической деятельностью.

Каких взглядов придерживается Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу получил экономическое образование, стажировался во Франции, работал в министерстве финансов. В 1983 году стал заместителем директора Генерального управления по доходам этого ведомства. В 1991 году был назначен генеральным директором Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, а годом позднее возглавил Фонд социального страхования Турции. В 1999 году Кылычдароглу покинул госслужбу и ушел в политику. В 2002 году он стал депутатом Великого национального собрания (парламента) от старейшей в стране Народно-республиканской партии, в 2010 году возглавил ее.

Отношение Кылычдароглу к России менялось. В 2015 году, когда отношения Турции и России оказались в низшей точке после инцидента со сбитым российским самолетом Су-24, он критиковал действия Анкары, утверждая, что та создает стране врагов. «Вместо того чтобы поддерживать добрососедские отношения, вы начинаете драку, а затем пытаетесь закончить ее миром. Но тем самым вы создаете врагов. Вы объединяете всех противников Турции в один лагерь и создаете очень сильный фронт против нее», — сказал Кылычдароглу в интервью газете Hurriyet.

В 2018 году, во время проведения Турцией операции «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне на севере Сирии, он призывал избавиться от влияния России и США и наладить контакт с правительствами Сирии, Ирана и Ирака для урегулирования вооруженного конфликта. «Чья кровь проливается? Это кровь американцев? Нет. Кровь русских? Нет. Это кровь мусульман. Кто поставляет оружие? Либо США, либо Россия. Разве вы не видите?» — сказал он тогда. «Избавьтесь от ига России и США», — добавил Кылычдароглу.

В начале августа 2022 года глава НРП резко критиковал переход проекта строительства АЭС «Аккую» в Турции под российский контроль, заявляя, что таким образом страна стала зависимой от России в вопросе энергетики. По его словам, это чревато тем, что Турция в дальнейшем не сможет проводить независимую экономическую политику. При этом с начала украинского конфликта Кылычдароглу не одобрял принципы формирования внешнеполитического курса, но при этом поддерживал решения Эрдогана. В частности, он выступил против идеи Украины закрыть проход российским военным кораблям через Босфор и солидаризировался с решением Эрдогана сохранить действие конвенции Монтре.

По словам заведующего отделением политологии и международных отношений Университета Сютчу Имам Кахраманмараш в Анкаре Торгула Исмаила, у Кылычдароглу «достаточно нормальное» отношение к России. Эксперт уточнил, что в Турции во внутренней политике важнее национальные интересы, а не личные взгляды лидеров партий. «Турция — такое государство, которое будет соблюдать договоренности и соглашения, которые не нарушают национальных интересов, как в случае с нынешним руководством, так и если по итогам выборов к власти придет кто-то другой. Серьезных изменений не будет», — прогнозирует он.

Исмаил также напомнил, что, несмотря на членство Турции в НАТО и ее поддержку территориальной целостности Украины, Анкара всегда учитывает свои интересы и действует самостоятельно. «Я не думаю, что результат выборов серьезно изменит отношения Турции и России. Возможно, первоначально, если к власти придет новый кандидат, стороны будут узнавать друг друга, но по основным направлениям внешней политики серьезных колебаний не будет», — заключил он.