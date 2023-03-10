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«Яндекс» после данных о сбое «Музыки» в ДНР заявил о ее стабильной работе

«Яндекс» после сообщений о сбое «Музыки» в ДНР заявил о стабильной работе во всех регионах
Фото: Anthony Devlin / Getty Images
Фото: Anthony Devlin / Getty Images

«Яндекс Музыка» работает стабильно «для всех подписчиков «Плюса» вне зависимости от региона». Так в компании ответили РБК на просьбу прокомментировать информацию о сбоях в работе сервиса в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы несколько раз испытывали сложности с доступностью сервиса, из-за которых пользователи могли сталкиваться с проблемами в его работе. Поэтому возможны локальные проблемы у отдельных пользователей, над которыми мы продолжаем работать», — сообщили в пресс-службе компании. Роста доли обращений в техподдержку от пользователей какого-либо конкретного региона в компании не зафиксировали.

10 марта «Ведомости» со ссылкой на пользователей из ДНР сообщили, что последнюю неделю в республике есть проблемы с прослушиванием музыки в этом приложении. Собеседники издания уточнили, что обойти ограничения можно, создав новый «российский» аккаунт или взломав подписку. Один из источников «Ведомостей» рассказал, что написал в техподдержку, но, когда он назвал свой регион, «диалог прекратился без всяких объяснений».

После этой публикации телеграм-канал BRIEF написал, что «Яндекс» блокирует свои продукты для пользователей не только в ДНР, но и в трех других вошедших в состав России осенью прошлого года регионах — ЛНР, Запорожской и Херсонской области. В самой компании на условиях анонимности сообщили, что соблюдают нейтральность на время реструктуризации, утверждал канал. В ноябре прошлого года «Яндекс» подтвердил, что рассматривает разделение бизнеса на части — изучается в том числе возможность создания международных подразделений для части сервисов.

В феврале «Яндекс» дважды сообщал о сбое в работе «Яндекс Музыки». 28 февраля проблемы у пользователей возникли не только с этим сервисом, но и с «Яндекс Едой».

На сайте «Яндекс Музыки» указано, что после оплаты подписки приложением можно пользоваться во всем мире. При этом подключить подписку «Яндекс Плюс», которая позволяет слушать музыку и пользоваться другими сервисами (например, смотреть фильмы на «Кинопоиске»), можно не везде. В списке доступных стран, помимо государств СНГ, — Австралия, США, Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея, Финляндия, Турция и другие.

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«Яндекс.Музыка» Яндекс музыка ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область сбой
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