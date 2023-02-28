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Технологии и медиа ,  
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В работе «Яндекс.Музыки» и "Яндекс.Еды" произошел сбой

В работе сервисов «Яндекс. Музыка» и "Яндекс.Еда" произошел сбой
У некоторых пользователей не открывается приложение«Яндекс.Музыка», а сервис «Яндкес.Еда» выдает предупреждение о возможном сбое. В компании уверяют, что уже работают над решением проблемы
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Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой: веб-версия сервиса не открывается, а при попытке запуска приложения появляется сообщение «Проблемы со связью», предложение проверить настройки и обновить его.

«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к «Яндекс Музыке». Наша команда уже работает над решением проблемы», — сообщил РБК представитель компании.

У некоторых пользователей возникли проблемы в работе сервиса «Яндекс.Еда». При попытке воспользоваться сервисом появляется предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса» или «Сейчас возможны трудности с заказами», а также сообщение о том, что компания прикладывает усилия, чтобы исправить проблему.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к Яндекс Еде», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Предыдущий сбой в работе сервисов компании произошел в начале февраля, тогда у части пользователей не открывались «Кинопоиск», «Карты», «Яндекс.Музыка» и другие сервисы. В компании тогда сообщали, что проблема носит кратковременный характер.

В декабре прошлого года временно не работало приложение «Яндекс Go». Тогда при попытке вызвать такси через приложение у пользователей возникало уведомление, что повторно вызвать машину можно через минуту.

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