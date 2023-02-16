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В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой
В работе приложения «Яндекс.Музыка» произошел сбой
Сервис «Яндекс.Музыка» не работает, убедились пять сотрудников РБК.
«Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран», — сказано в сообщении, которое появляется при загрузке приложения. Позднее сервис стал функционировать в обычном режиме.
Представитель «Яндекса» заявил РБК, что с доступом к «Яндекс.Музыке» возникли кратковременные трудности у ряда пользователей. «На текущий момент сервис работает в штатном режиме», — отметил он.
6 февраля у пользователей некоторое время не открывались «Кинопоиск», «Карты», «Яндекс.Музыка» и другие сервисы. «Яндекс» тогда также заявил, что сбой был кратковременным.