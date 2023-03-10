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Кремль не увидел «какой-то тенденции» в очередях на границе с Грузией

Песков: некоторые гонятся «за чем-то лучшим», но «лучшим, наверное, является Родина»
Фото: VerhniyLars / Telegram
Фото: VerhniyLars / Telegram

Вряд ли очереди на границе Грузии и России говорят о «какой-то тенденции», связанной с возвращением россиян. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что думают на этот счет в Кремле, передает корреспондент РБК.

«Если вы помните, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают <…>. Я не думаю, что это какая-то тенденция», — сказал Песков.

По его словам, такие граждане есть, но не нужно преувеличивать их количество этих людей. «Они гонятся все время за чем-то лучшим. Но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, никто не мешает россиянам «поискать счастья и на стороне». «Лучше, конечно, искать счастье на той стороне, где нет народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины», — отметил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется

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