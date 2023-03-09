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В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка в сторону России

В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась многокилометровая пробка в сторону России
Многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России образовалась в ночь на 9 марта у КПП Верхний Ларс. Mash связывает затор с протестами в Тбилиси, RTVI пишет о регулярных пробках из-за нестабильности работы КПП
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

При подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают телеграм-каналы SHOT, Mash и Brief, а также пользователи телеграм-чата «ВЕРХНИЙ ЛАРС».

По утверждению очевидцев, длина затора достигает нескольких километров. «Известия»пишут, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. Mash отмечает, что в очереди уже начали продавать места.

Также о затруднениях движения свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты»: пробка по состоянию на 2:45 ночи составляла около 7 км.

Как утверждают телеграм-каналы, нетипичные для вечера четверга заторы явились следствием протестов в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней из-за законопроекта об иностранных агентах. В то же время RTVI один из местных жителей рассказал, что пробки у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. Так, КПП Верхний Ларс был закрыт с 5 марта по причине плохих погодных условий и высокой угрозы схода лавин.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта, после того, как грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.

К вечеру 8 марта свыше 10 тыс. протестующих окружили здание парламента, разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды, некоторые из них были замечены в противогазах. После этого грузинский спецназ начал разгонять протестующих, используя в том числе водометы и слезоточивый газ.

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал протестующих оставаться в рамках мирного собрания, однако указал на попытки радикальной оппозиции «обострить ситуацию». В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих и доказать, что они «не являются неформальной пророссийской силой».

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия пробки протесты АКПП Верхний Ларс
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