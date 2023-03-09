В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка в сторону России
При подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают телеграм-каналы SHOT, Mash и Brief, а также пользователи телеграм-чата «ВЕРХНИЙ ЛАРС».
По утверждению очевидцев, длина затора достигает нескольких километров. «Известия»пишут, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. Mash отмечает, что в очереди уже начали продавать места.
Также о затруднениях движения свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты»: пробка по состоянию на 2:45 ночи составляла около 7 км.
Как утверждают телеграм-каналы, нетипичные для вечера четверга заторы явились следствием протестов в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней из-за законопроекта об иностранных агентах. В то же время RTVI один из местных жителей рассказал, что пробки у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. Так, КПП Верхний Ларс был закрыт с 5 марта по причине плохих погодных условий и высокой угрозы схода лавин.
Протесты в Тбилиси начались 7 марта, после того, как грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.
К вечеру 8 марта свыше 10 тыс. протестующих окружили здание парламента, разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды, некоторые из них были замечены в противогазах. После этого грузинский спецназ начал разгонять протестующих, используя в том числе водометы и слезоточивый газ.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал протестующих оставаться в рамках мирного собрания, однако указал на попытки радикальной оппозиции «обострить ситуацию». В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих и доказать, что они «не являются неформальной пророссийской силой».
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.