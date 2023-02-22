Генерал ВСУ заявил о подготовке сил для наступления

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Украина готовит силы для наступления, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает «Укринформ».

«Что касается подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна», — заявил Наев.

Минобороны ранее неоднократно заявляло о безуспешных попытках украинских сил атаковать. Так, в начале февраля мотострелковые подразделения Западного военного округа на одном из направлений отразили попытку подразделений ВСУ выбить их с позиций.

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