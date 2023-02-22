Генерал ВСУ заявил о подготовке сил для наступления
Командующий Объединенными силами ВСУ Наев назвал тайной сроки украинского наступления
Украина готовит силы для наступления, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает «Укринформ».
«Что касается подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна», — заявил Наев.
Минобороны ранее неоднократно заявляло о безуспешных попытках украинских сил атаковать. Так, в начале февраля мотострелковые подразделения Западного военного округа на одном из направлений отразили попытку подразделений ВСУ выбить их с позиций.
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