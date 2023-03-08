Рогов перечислил три фактора для наступления ВСУ на Запорожскую область
Свыше 40 тыс. солдат потребуется ВСУ для проведения наступательной операции в Запорожской области. Об этом заявил «РИА Новости» член администрации региона Владимир Рогов.
«Первый — им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, третий — дождаться появления листвы на деревьях в лесополосах», — говорится в сообщении.
Запорожская область вошла в состав России после референдума, который прошел в конце сентября 2022 года. Административный центр региона, город Запорожье, находится под контролем Украины. Временной столицей области в составе России стал Мелитополь.
Рогов неоднократно говорил о готовящемся наступлении ВСУ в Запорожской области и переброске туда украинских бойцов. В начале марта он сообщил, что Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.
22 февраля командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о подготовке наступления украинских сил, но не раскрывал сроки начала операции. Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».