Рогов: для наступления на Запорожскую область ВСУ потребуется более 40 тыс. человек

Рогов перечислил три фактора для наступления ВСУ на Запорожскую область

Свыше 40 тыс. солдат потребуется ВСУ для проведения наступательной операции в Запорожской области. Об этом заявил «РИА Новости» член администрации региона Владимир Рогов.

«Первый — им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, третий — дождаться появления листвы на деревьях в лесополосах», — говорится в сообщении.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который прошел в конце сентября 2022 года. Административный центр региона, город Запорожье, находится под контролем Украины. Временной столицей области в составе России стал Мелитополь.

Рогов неоднократно говорил о готовящемся наступлении ВСУ в Запорожской области и переброске туда украинских бойцов. В начале марта он сообщил, что Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

22 февраля командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о подготовке наступления украинских сил, но не раскрывал сроки начала операции. Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».