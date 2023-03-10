Сенатор США предупредил о новом ядерном оружии России
США не располагают средствами защиты против новых ядерных вооружений России. Об этом заявил сенатор от штата Миссисипи, член сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер на слушаниях в американском конгрессе.
«Россия остается серьезной ядерной угрозой для Соединенных Штатов. У Москвы более крупный и современный арсенал, нежели чем у нас. <...> Россия разработала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в арсенале Соединенных Штатов, включая ядерные трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты», — отметил Уикер.
На слушаниях сенатор отметил и возросшую опасность со стороны Китая. По его словам, Пекин «модернизирует и расширяет свои ядерные силы со сногсшибательной скоростью». Он допустил, что к 2030-м Китай обгонит США в этой отрасли.
21 декабря прошлого года президент России Владимир Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета страны. «Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады», — отметил лидер государства. Речь шла о вооруженных силах, которые участвуют в доставке атомных боеголовок — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и Военно-морском флоте.
В январе 2022-о зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Уикера «маразматическим стариком» за то, что он не исключил ядерного столкновения между Москвой и Вашингтоном. 22 февраля 2023 года Медведев заявил, что Москва вправе защищаться любым оружием, если США хотят ее поражения — в том числе и ядерным. 1 марта Россия передала США ноту о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений — соглашении, ограничивающем количество ядерных зарядов.