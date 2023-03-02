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Рябков пообещал, что Россия не будет первой тестировать ядерное оружие

Замглавы МИД Сергей Рябков: Россия не будет первой испытывать ядерное оружие
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия не будет первой тестировать ядерное оружие, заявил на брифинге замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

«Если США не будут тестировать [ядерное оружие], то и мы тоже не будем, но мы готовимся к худшему», — сказал он. По словам дипломата, Москва сейчас видит высокий риск конфронтации с НАТО.

21 февраля в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он назначил Рябкова своим представителем по вопросу приостановления ДСНВ.

В послании глава государства допустил проведение испытаний ядерного оружия вслед за США: «Некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о натуральных испытаниях своего ядерного оружия. Если США проведут испытания, то и мы проведем. Не должно быть иллюзий, что глобальный паритет может быть разрушен». Путин призвал Минобороны и «Росатом» готовиться к проведению таких испытаний на этот случай.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания: последние испытания ядерного оружия прошли еще во времена СССР, 24 октября 1990 года, на полигоне на Новой Земле. США провели последние ядерные испытания 23 сентября 1992 года.

Теги
Сергей Рябков МИД ядерное оружие СНВ
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