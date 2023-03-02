Рябков пообещал, что Россия не будет первой тестировать ядерное оружие

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Россия не будет первой тестировать ядерное оружие, заявил на брифинге замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

«Если США не будут тестировать [ядерное оружие], то и мы тоже не будем, но мы готовимся к худшему», — сказал он. По словам дипломата, Москва сейчас видит высокий риск конфронтации с НАТО.

21 февраля в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он назначил Рябкова своим представителем по вопросу приостановления ДСНВ.

В послании глава государства допустил проведение испытаний ядерного оружия вслед за США: «Некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о натуральных испытаниях своего ядерного оружия. Если США проведут испытания, то и мы проведем. Не должно быть иллюзий, что глобальный паритет может быть разрушен». Путин призвал Минобороны и «Росатом» готовиться к проведению таких испытаний на этот случай.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания: последние испытания ядерного оружия прошли еще во времена СССР, 24 октября 1990 года, на полигоне на Новой Земле. США провели последние ядерные испытания 23 сентября 1992 года.