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Медведев заявил о праве России защищаться ядерным оружием

Медведев заявил о праве России защищаться любым оружием, включая ядерное
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Если США хотят поражения России, то Москва имеет право защищаться любым оружием, включая ядерное, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он привел слова президента Владимира Путина, который говорил, что «победить Россию на поле боя невозможно».

«Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились. Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав — участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», — написал он в телеграм-канале.

Решение о приостановлении участия России в СНВ-3 замглавы Совбеза назвал «назревшим». К нему, по его словам, подтолкнула «война, объявленная США и другими странами НАТО» Москве. В то время как американский истеблишмент до сих пор стремился «гадить» России «везде и во всем», поставлял на Украину вооружения, добивался поражения России, ее ограничения и уничтожения, стратегическая безопасность была для Вашингтона «почти священной коровой».

Материал дополняется

Персоны

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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