Механизм расчетов с Ираном закрыли после одной сделки за четыре года
Участники европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном) приняли решение о ликвидации структуры. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.
«Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания приняли решение о роспуске INSTEX. <...> В течение последних четырех лет INSTEX последовательно стремился облегчить торговлю между Европой и Ираном. <...> По политическим причинам Иран систематически мешает INSTEX выполнять свой мандат», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В нем уточняется, что Иран согласился лишь на одну сделку с момента создания механизма в 2019 году — на экспорт предметов медицинского назначения из Европы в начале 2020 года. После этого Тегеран продолжил «намеренно блокировать» предложения участников структуры о сделках. Поводом для этого, по мнению европейских партнеров, стала «решимость предотвратить использование INSTEX при любых обстоятельствах». В связи с этим акционеры проголосовали за роспуск «по чисто экономическим причинам».
Инициаторами создания INSTEX выступили Франция, Соединенное Королевство и Германия. Необходимость в нем возникла после того, как США при президенте Дональде Трампе вышли из ядерной сделки с Ираном. Европейские участники соглашения начали искать способ обезопасить торговые отношения с Тегераном от американских санкций. Вашингтон угрожал санкциями в отношении участников механизма за нарушение ограничений.
В мае 2018 года Трамп принял решение выйти из ядерной сделки с Ираном, введя против страны экономические санкции «на высочайшем уровне». Соглашение было подписано в 2015 году — в соответствии с ним Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных ограничений, введенных против него до подписания сделки.