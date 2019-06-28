В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана

Речь идет о канале INSTEX, который позволяет совершать транзакции с Тегераном. Вашингтон ранее грозил Брюсселю ограничениями за нарушения иранских санкций

Фото: Essam al-Sudani / Reuters

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций. Об этом сообщает Reuters на ссылкой на заявление Евросоюза.

В заявлении сказано, что первые транзакции уже обрабатываются, INSTEX доступен для всех государств-членов. Иран со своей стороны создал аналогичный канал для совершения операций с Европой.

В течение года после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, ее европейские участники искали возможность обезопасить свои торговые отношения с Ираном от американских санкций.

Инициаторами создания механизма INSTEX выступили Париж, Лондон и Берлин. Необходимость в нем возникла после того, как Вашингтон вышел из сделки с Ираном. Тогда европейские участники соглашения начали искать возможность обезопасить свои торговые отношения с Ираном от американских санкций.

В итоге компания INSTEX SAS (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент в поддержку торговых обменов»), была зарегистрирована 30 января 2019 года в Париже по адресу Минфина Франции. Главой INSTEX SAS стал немецкий банкир Пер Фишер. Механизм должен реализовать возможность торговли с Ираном в обход санкций США. На первых порах, как было анонсировано, в Иран по этому механизму будут поставляться гуманитарные товары, чей экспорт в Иран и так разрешен условиями американских санкций.