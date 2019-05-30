В США допустили санкции против европейского механизма расчетов с Ираном

Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук пригрозил ввести ограничения против европейского механизма расчетов с Ираном. Он также усомнился в том, что европейские компании захотят пользоваться этим механизмом

Брайан Хук (Фото: Carolyn Kaster / AP)

В случае если Евросоюз будет использовать механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), в США ожидают, что такие операции коснутся исключительно разрешенного перечня — торговли с Ираном едой, лекарствами, медицинским оборудованием и сельскохозяйственной продукцией. В противном случае против INSTEX и тех, кто его использует, могут быть введены ограничения. Об этом в четверг, 30 мая, в ходе телефонного брифинга с журналистами заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук. «Мы введем ограничения за любое поведение, которое нарушает санкции [США против Ирана]», — предупредил он.

Хук усомнился в возможности соблюдать прозрачность в экономических связях Евросоюза и Ирана. По его словам, для торговли Тегерана и ЕС механизм, подобный INSTEX, должен быть создан иранской стороной. Но если европейский механизм предоставляет гарантии прозрачности расчетов, то его иранский аналог, опасается Хук, будет создан таким образом, чтобы скрывать транзакции. «Они [Иран] не хотят, чтобы люди знали, куда идут деньги», — сказал он. «Поэтому я скептично отношусь к возможности Ирана создать транспарентный аналог европейского механизма», — добавил дипломат.

Кроме того, Хук заявил: в настоящий момент частные компании в ЕС не проявляют интереса к использованию INSTEX. «Мне еще не задавали вопросов, связанных с намерением хотя бы одной компании использовать INSTEX. Если компанию поставить перед выбором между ведением бизнеса с США и ведением бизнеса с Ираном, то она выберет Соединенные Штаты», — выразил он уверенность.

При этом Хук счел успешной политику администрации США в отношении Ирана. По его словам, мощь Ирана и организаций, которым он покровительствует, значительно ослабла с момента прихода в Белый дом нынешнего президента Дональда Трампа в 2017 году. Как заметил он, палестинское движение ХАМАС испытывает проблемы с финансами из-за ослабления поддержки со стороны Тегерана. «Иран также заявил шиитским группировкам, что сокращает им поддержку и что им придется искать новые источники финансирования», — добавил он. На момент выхода США из ядерной сделки Иран тратил рекордные средства на оборону, но в последнем проекте бюджета был вынужден сократить военные расходы на 28%, указал Хук. Иранская экономика «пребывает в рецессии», а после вступления в силу санкций США на импорт иранской нефти Тегеран потеряет $50 млрд, резюмировал он.