Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины второй раз за сутки

По всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: Alina Yarysh / Reuters

По всей территории Украины действует предупреждение о воздушной тревоге, следует из данных мониторинговых ресурсов.

Сирены прозвучали на всей территории страны второй раз за сутки, после этого местные власти и СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram о серьезном повреждении оборудования трех теплоэлектростанций. Весь Харьков и часть Харьковской области остались без электричества. В Киеве электроэнергию не получают около 40% потребителей, сообщал мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Минобороны России позже сообщило, что российские войска нанесли по объектам Украины массированный «удар возмездия», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В результате, указали в ведомстве, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

В министерстве назвали удар ответом на атаку диверсантов в Брянской области 2 марта. По версии следствия, две диверсионно-разведывательные группы проникли в села Любечане и Сушаны. Диверсанты обстреляли автомобиль, в результате погибли два человека, десятилетний ребенок получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.