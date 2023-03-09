Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка

Александр Богомаз (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Климовском районе Брянской области со стороны Украины обстреляли село Раковка, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

«Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка», — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Населенные пункты Брянской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. 2 марта Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории Климовского района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны и обстреляла автомобиль. В результате погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок.

В том же районе диверсанты атаковали село Сушаны. В результате один человек получил огнестрельное ранение руки. Еще один инцидент в тот же день произошел в Стародубском муниципальном округе, где минометному обстрелу подверглось село Ломаковка. К вечеру ФСБ и Минобороны удалось «выдавить» диверсантов обратно на территорию Украины.

Семьи погибших и пострадавших жителей двух сел получат денежные выплаты, сообщали в администрации Климовского района. Размер выплаты семьям погибших составит 1 млн руб., раненым гражданам — 500 тыс. руб.