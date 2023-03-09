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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село Раковка
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Климовском районе Брянской области со стороны Украины обстреляли село Раковка, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

«Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка», — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Раковка

Населенные пункты Брянской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. 2 марта Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории Климовского района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны и обстреляла автомобиль. В результате погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок.

В том же районе диверсанты атаковали село Сушаны. В результате один человек получил огнестрельное ранение руки. Еще один инцидент в тот же день произошел в Стародубском муниципальном округе, где минометному обстрелу подверглось село Ломаковка. К вечеру ФСБ и Минобороны удалось «выдавить» диверсантов обратно на территорию Украины.

Семьи погибших и пострадавших жителей двух сел получат денежные выплаты, сообщали в администрации Климовского района. Размер выплаты семьям погибших составит 1 млн руб., раненым гражданам — 500 тыс. руб.

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