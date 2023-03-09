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Украина и США поспорили о подготовке украинских военных к полетам

Зеленский поспорил c США о подготовке украинских военных к полетам на истребителях
Кирби заверил, что Вашингтон оценивает возможность использования американских ракет на советских МиГах. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Байден обещал проработать подготовку украинских военных к полетам на истребителях F-16

США готовят украинских военных не к полетам на истребителях F-16, а оценивают возможность использования ракет на других самолетах — МиГах, заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это не подготовка, это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идет об определенном виде высокоточных ракет, которые мы передаем им», — сказал он (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу, что его американский коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки украинских военных к полетам на истребителях F-16. Украинская сторона нуждается в этих самолетах, заверил глава государства. Байден, по его словам, обещал, что проработка вопроса скоро начнется.

Ранее Politico и NBC сообщали, что в США прибыли два украинских летчика, чтобы американские военные определили необходимое количество времени для обучения управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16. Позднее газета со ссылкой на источник в Пентагоне и собеседника, участвующего в обсуждении сообщила, что военные США изучают возможность установки передовых ракет «воздух — воздух» западного образца на украинские истребители МиГ советского производства.

Речь, по данным газеты, шла о ракетах средней дальности AIM-120, предназначенных для западных истребителей, в том числе F-16. Пока процесс интеграции идет тяжело, так как ракету нужно не только установить на самолете, но наладить взаимодействие с радаром истребителя, говорили Politico собеседники. Для пуска ракеты авиарадар указывает для нее цель и направляет ракету, пока она не окажется достаточно близко, чтобы обнаружить цель самостоятельно.

Пентагон пытается выяснить «как монтировать эту штуку» и можно ли заставить всю электронику истребителя «разговаривать» со снарядами, которые не были предназначены для запуска с него, сказал газете один из источников.

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Украинские власти после согласия западных стран предоставить современные танки начали сильнее давить на партнеров в вопросе получения современных западных истребителей. Однако президент США Джо Байден отказывался передать их Киеву, поясняя, что, с точки зрения Вашингтона,Украине необходимы танки, артиллерия и средства ПВО. В конце февраля он исключил передачу Киеву истребителей F-16.

Власти России критикуют поставки на Украину западного вооружения. Кремль называл передачу танков и «продолжение дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».причиной эскалации кризиса.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белый дом Джон Кирби «МиГ» истребители F-16 США
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