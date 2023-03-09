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Reuters узнал о планах Австралии купить у США подлодки в рамках AUKUS

Reuters: Австралия купит у США подлодки класса Virginia в рамках партнерства AUKUS

Австралия в 2030-х годах может купить у Соединенных Штатов до пяти подводных лодок класса Virginia в рамках партнерства AUKUS, передает Reuters со ссылкой на источники.

По меньшей мере одну подводную лодку доставят в Австралию из США в ближайшие годы, отметил собеседник агентства. Последние субмарины, как ожидается, прибудут в Австралию ближе к концу 2030-х годов, сказал он.

Головную подлодку класса Virginia спустили на воду в 2003 году. Одна такая подводная лодка стоит порядка $2,7 млрд. Ее водоизмещение составляет 7,8 тыс. т, длина — 115 м, ширина — более 10 м. Подводная лодка развивает скорость до 46,3 км/ч в погруженном состоянии. Субмарину оснащают двумя установками револьверного типа, каждая из которых заряжается шестью крылатыми ракетами «Томагавк». Эти ракеты предназначены для ударов по кораблям и наземным сооружениям противника, а также борьбы с другими подлодками. Они могут нести ядерную боеголовку.

На субмарине может одновременно находиться до 130 членов экипажа.

Партнерство в области обороны AUKUS США, Великобритания и Австралия создали в сентябре 2021 года. Тогда же премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о планах страны создать собственный атомный подводный флот в сотрудничестве с британскими и американскими партнерами.

Президент России Владимир Путин после создания AUKUS заявил, что блок подрывает региональную стабильность, так как его члены «дружат против кого-то». МИД России увидел в оборонном союзе угрозу договоренностям о нераспространении ядерного оружия. У Австралии, по версии ведомства, за его счет могла появиться собственная ядерная инфраструктура. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, утверждала, что Австралия не стремится к обретению собственного ядерного оружия за счет союза.

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