В США спустили на воду две новейшие ударные атомные подлодки

В США спустили на воду новейшие атомные субмарины SSN-791 «Дэлавер» и SSN-792 «Вермонт», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы американских ВМС.

Обе подлодки принадлежат к классу «Вирджиния» (головная лодка серии, спущена на воду в 1998 году). «Дэлавер» спущен на воду на верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), а «Вермонт» — в Гротоне (штат Коннектикут). Каждая из них оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малошумна и вооружена 12 крылатыми ракетами «Томагавк», которые могут нести ядерную боеголовку. Эти ракеты предназначены для ударов по кораблям и наземным сооружениям противника, а также борьбы с другими подлодками.

«Дэлавер» и «Вермонт», заложенные в 2008 году, стали восемнадцатой и девятнадцатой подводной лодкой проекта «Вирджиния». Заложены и достраиваются еще не менее девяти субмарин этого класса, заложенные в 2014 году. Длина подлодок проекта «Вирджиния» — 114,9 м, ширина — 10,5 м. Кроме ракет они вооружены 26 торпедами, а также подводными необитаемыми аппаратами для специальных операций. Экипаж субмарин данного проекта — 100-120 человек в зависимости от решаемых задач. Стоимость каждой из них — около $2,7 млрд.

Российским аналогом лодок типа «Вирджиния» являются близкие по размерам и скоростным характеристикам АПЛ проекта 885 «Ясень», вооруженных торпедами и крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».