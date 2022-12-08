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Политика ,  
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США, Австралия и Великобритания выступили за ускорение реализации AUKUS

Главы Минобороны США, Австралии и Великобритании выступили за ускорение реализации AUKUS
Вашингтон и Канберра договорились увеличить ротационное присутствие американских войск в Австралии — бомбардировщиков, истребителей, сил ВМС и армии

Министр обороны США Ллойд Остин и его австралийский и британский коллеги Ричад Марлес и Бен Уоллес отметили прогресс в деле реализации проекта строительства атомных подводных лодок для Австралии в рамках AUKUS. Об этом сообщил Пентагон.

«Более чем когда-либо наши три страны имеют схожий взгляд на ключевые вызовы, с которыми сталкивается наш мир. AUKUS укрепит нашу общую способность поддерживать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Остин.

Американский и австралийский министры договорились углубить связи с сфере обороны: «Мы увеличим ротационное присутствие сил США в Австралии. Это включает в себя ротацию оперативных групп бомбардировщиков, истребителей и будущую ротацию сил ВМС США и армии США».

Остин добавил, что они обсудили и конфликт на Украине, позиции США и Австралии сходятся в том, что страны могут определять свое будущее и обеспечивать свою безопасность «без принуждения и запугивания». «К сожалению, сегодня это видение подвергается сомнению», — отметил глава Минобороны США.

О создании оборонного альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) США, Великобритания и Австралия договорились в сентябре прошлого года. Партнерство нацелено на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Страны договорились сотрудничать в сфере безопасности, в том числе в оборонном секторе.

Издание Politico и телеканал ABC связывали создание AUKUS с намерением стран противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах и его региональному влиянию, особенно в спорном Южно-Китайском море.

Первоначально построить для Австралии 12 подлодок стоимостью $66 млрд должна была французская Naval Group, но осенью 2021 года Канберра объявила о своем решении выйти из договора с ней. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал такой шаг Австралии «ударом в спину». В июне этого года австралийские власти согласились выплатить Naval Group $585,2 млн в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство субмарин. В США заверили, что Австралия не нацелена на получение собственного ядерного оружия в рамках AUKUS.

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Пекин счел формирование альянса элементом сдерживания в Южно-Китайском море, с критикой выступили и в Москве. Президент Владимир Путин назвал «создание каких-то блоков» подрывом региональной стабильности. Он пояснил: «Дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо».

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США Австралия Великобритания AUKUS
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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