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Лидер республиканцев конгресса США отказался от приглашения посетить Киев

CNN: Лидер республиканцев конгресса США отказался от приглашения Зеленского посетить Киев

Лидер республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти в комментарии CNN заявил, что не планирует посещать Украину, в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.

Маккарти не раз выступал против выделения неограниченной финансовой помощи Киеву. В интервью CNN Зеленский, комментируя это, сказал, что республиканцу нужно приехать на Украину и оценить обстановку.

По словам Маккарти, ему не нужно ехать на Украину, чтобы понять, как распределяются выделенные средства. «Я продолжу получать свои сводки и другие данные, но мне не обязательно ехать на Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя точка зрения всегда заключалась в том, что я ни на что не буду выдавать незаполненный чек», — заявил он.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в конце февраля говорила, что сомнения в продолжении финансовой помощи Украине есть как у республиканцев, так и у демократов в конгрессе. Тем не менее, США уже выделили Украине более $30 млрд помощи, что было бы невозможно «без подавляющей поддержки обеих партий в конгрессе», подчеркнула Нуланд. По ее словам, в Штатах в целом поддерживают действия Вашингтона в этом вопросе, поскольку «американцы понимают, каковы ставки».

В Вашингтоне не раз заверяли, что будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. 3 марта госсекретарь США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. 

По данным газеты The Hill, США с января 2022 года по январь 2023 года в целом потратили на помощь Украине $75,5 млрд. Из них $45 млрд пришлось на выделение средств «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса», отмечало издание. В рамках гуманитарной помощи беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и по всему региону, Вашингтон выделил $1,9 млрд.

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