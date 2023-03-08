Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной Политика, 15:25
Муж блогера Лерчек объяснил наличие 10 паспортов и 8 кг золота Политика, 15:22
ОАЭ выделили $4 млн на помощь украинским детям Политика, 15:07
Производитель двигателей Yanmar Holdings прекратит работу в России Политика, 15:00
Минобороны сообщило о пресечении работы десяти групп диверсантов в ЛНР Политика, 14:56
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 14:49
Как банки и бизнес продвигают прием платежей по QR-кодам РБК Тренды, 14:41
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Для души, дома и красоты: пять идей подарков РБК Стиль, 14:41
Капризов c одноклубниками не поддержал акцию в поддержку ЛГБТ в НХЛ Спорт, 14:39
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России Политика, 14:27
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат Политика, 14:23
Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина Политика, 14:21
Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте Политика, 14:04
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о пресечении работы десяти групп диверсантов в ЛНР

Минобороны: в ЛНР пресечена деятельность десяти диверсионно-разведывательных групп
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ЛНР пресечена деятельность десяти диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сказал он.

Кроме того, на купянском направлении артиллерией нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка.

За сутки на данном направлении уничтожены 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

В начале марта украинские диверсанты проникли в село Любечане Брянской области. Они обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Одновременно беспилотник совершил атаку на село Сушаны.

Ответственность за атаку обоих сел взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины). Спустя несколько часов после нападения в интернете появилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». 5 марта МВД внесло в базу розыска участника РДК Илью Богданова.

Президент Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о нападении и захвате заложников в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группой провокацией.

Теги
Минобороны Игорь Конашенков диверсанты Военная операция на Украине
Материалы по теме
Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте
Политика
ФСБ заявила о причастности готовившего покушение на Малофеева к диверсиям
Политика
Власти Брянской области сообщили об атаке на дом с детьми в день диверсии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter