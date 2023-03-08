Минобороны сообщило о пресечении работы десяти групп диверсантов в ЛНР

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В ЛНР пресечена деятельность десяти диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сказал он.

Кроме того, на купянском направлении артиллерией нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка.

За сутки на данном направлении уничтожены 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

В начале марта украинские диверсанты проникли в село Любечане Брянской области. Они обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Одновременно беспилотник совершил атаку на село Сушаны.

Ответственность за атаку обоих сел взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины). Спустя несколько часов после нападения в интернете появилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». 5 марта МВД внесло в базу розыска участника РДК Илью Богданова.

Президент Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о нападении и захвате заложников в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группой провокацией.