В России впервые объявили в розыск по «иноагентской» статье

Тверского активиста Важенкова заподозрили в злостном неисполнении обязанностей иноагента, в реестр он попал в сентябре 2021 года. По данным следствия, он улетел в Армению. Чиков отметил, что тот объявлен в розыск в странах СНГ

Артем Важенков (Фото: vazhenkov / VK)

В России объявлен в розыск признанный иноагентом тверской активист Артем Важенков, следует из его карточки в электронной базе розыска МВД. По данным правозащитника Павла Чикова, это первый известный случай объявления иноагента в розыск после введения уголовной ответственности для иноагентов за неисполнение обязанностей, которые накладывает этот статус.

В карточке не указано, по какой статье разыскивается Важенков, однако ТАСС в Московском районном суде Твери сообщили, что его подозревают в злостном неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

«Согласно имеющейся информации, он на авиатранспорте пересек государственную границу РФ, убыл в город Ереван, откуда не возвращался, в связи с чем объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск», — пояснили в пресс-службе суда.

Уголовное дело завел 30 января следователь по особо важным делам Тверского управления СК, 14 февраля Важенкову заочно предъявили обвинение, рассказал Чиков. По его данным, тогда же Важенков был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск в странах СНГ. На следующий день суд в Твери заочно заключил его под арест.

РБК направил запрос в Следственный комитет России, адвокат Важенкова отказался от комментария.

Закон об уголовной ответственности для иноагентов, дважды в течение года привлеченных по «иноагентсткой статье», подписал в конце декабря прошлого года президент Владимир Путин. Предельное наказание по статье — заключение на срок до пяти лет.

Важенкова добавили в реестр иноагентов 29 сентября 2021 года. Он был тверским координатором координатор движения «Голос», тоже признанного иноагентом, а также ведущим канала Avtozak LIVE. Весной прошлого года он подал жалобу на включение его в реестр СМИ-иноагентов в ЕСПЧ, суд зарегистрировал обращение в августе, но с середины сентября Россия вышла из-под юрисдикции европейского суда по правам человека.

Против активиста также завели первое в России дело о неисполнении обязанностей иноагента. В марте прошлого года его оштрафовали на 10 тыс. руб.за отсутствие маркировки в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), в августе штраф был наложен за отсутствие маркировки в «Телеграме». Он заявил, что дело не стало неожиданностью и связал преследование с тем, что он занимается освещением «такого позорного явления, как иноагенты в России».

По словам Важенкова, его добавили в реестр СМИ-иноагентов из-за денежного перевода от гражданки Нигерии Абуре Флоренции, с которой не знаком. Он рассказал, что ему перечислили средства с карты этой женщины за покупку билета на самолет, за него он расплатился милями одной из авиакомпаний: «Таким образом я просто продал накопившиеся мили». «То есть это не перевод, а сделка, плата за продажу, и это видно из детализации моих платежей. Но Россия считает, что это серьезное основание полагать, что я «нигерийский шпион», — добавил он.