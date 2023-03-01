Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:50
Мосбиржа начала расчет индекса акций ESG Инвестиции, 15:49
В России впервые объявили в розыск по «иноагентской» статье Политика, 15:39
Рублев отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 15:38
Глава казначейства доложил Мишустину о проверках расходов на спецоперацию Экономика, 15:34
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:33
Экс-глава управления дознания ФТС получил 10 лет за злоупотребление Общество, 15:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Интуитивное или беспорядочное? Что стоит за популярным подходом к питанию Pro, 15:20
Третьяк объяснил низкую посещаемость КХЛ нежеланием жен отпускать мужей Спорт, 15:16
Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО Политика, 15:15
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 15:10
Visa опровергла сообщения о приостановке своих криптовалютных проектов Крипто, 15:09
Держим связь: какие технологии помогают привлекать и удерживать клиентов Тренды, 15:09
Российский майнинг сильно сконцентрирован. Как законы могут это изменить Крипто, 15:03
Политика ,  
0 

В России впервые объявили в розыск по «иноагентской» статье

Чиков: в России впервые объявили в розыск иноагента за неисполнение обязанностей
Тверского активиста Важенкова заподозрили в злостном неисполнении обязанностей иноагента, в реестр он попал в сентябре 2021 года. По данным следствия, он улетел в Армению. Чиков отметил, что тот объявлен в розыск в странах СНГ
Артем Важенков
Артем Важенков (Фото: vazhenkov / VK)

В России объявлен в розыск признанный иноагентом тверской активист Артем Важенков, следует из его карточки в электронной базе розыска МВД. По данным правозащитника Павла Чикова, это первый известный случай объявления иноагента в розыск после введения уголовной ответственности для иноагентов за неисполнение обязанностей, которые накладывает этот статус.

В карточке не указано, по какой статье разыскивается Важенков, однако ТАСС в Московском районном суде Твери сообщили, что его подозревают в злостном неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

«Согласно имеющейся информации, он на авиатранспорте пересек государственную границу РФ, убыл в город Ереван, откуда не возвращался, в связи с чем объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск», — пояснили в пресс-службе суда.

Уголовное дело завел 30 января следователь по особо важным делам Тверского управления СК, 14 февраля Важенкову заочно предъявили обвинение, рассказал Чиков. По его данным, тогда же Важенков был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск в странах СНГ. На следующий день суд в Твери заочно заключил его под арест.

РБК направил запрос в Следственный комитет России, адвокат Важенкова отказался от комментария.

Закон об уголовной ответственности для иноагентов, дважды в течение года привлеченных по «иноагентсткой статье», подписал в конце декабря прошлого года президент Владимир Путин. Предельное наказание по статье — заключение на срок до пяти лет.

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Когда работа становится главным разрушителем вашей жизни
Байден готовит налог на миллиардеров. Сколько заплатят Маск и Безос
Интуитивное или беспорядочное? Что стоит за популярным подходом к питанию

Важенкова добавили в реестр иноагентов 29 сентября 2021 года. Он был тверским координатором координатор движения «Голос», тоже признанного иноагентом, а также ведущим канала Avtozak LIVE. Весной прошлого года он подал жалобу на включение его в реестр СМИ-иноагентов в ЕСПЧ, суд зарегистрировал обращение в августе, но с середины сентября Россия вышла из-под юрисдикции европейского суда по правам человека.

Против активиста также завели первое в России дело о неисполнении обязанностей иноагента. В марте прошлого года его оштрафовали на 10 тыс. руб.за отсутствие маркировки в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), в августе штраф был наложен за отсутствие маркировки в «Телеграме». Он заявил, что дело не стало неожиданностью и связал преследование с тем, что он занимается освещением «такого позорного явления, как иноагенты в России».

По словам Важенкова, его добавили в реестр СМИ-иноагентов из-за денежного перевода от гражданки Нигерии Абуре Флоренции, с которой не знаком. Он рассказал, что ему перечислили средства с карты этой женщины за покупку билета на самолет, за него он расплатился милями одной из авиакомпаний: «Таким образом я просто продал накопившиеся мили». «То есть это не перевод, а сделка, плата за продажу, и это видно из детализации моих платежей. Но Россия считает, что это серьезное основание полагать, что я «нигерийский шпион», — добавил он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
иноагенты СК розыск
Материалы по теме
Боррель заявил о поддержке Евросоюзом российских СМИ-иноагентов
Политика
В список иноагентов попали Ильич из Little Big и представитель далай-ламы
Политика
Правительство утвердило положение о госконтроле за иноагентами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter