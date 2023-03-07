Красный Крест заявил о гуманитарных проблемах в Сирии после землетрясения

Фото: Firas Makdesi / Reuters

На северо-западе Сирии после землетрясения усугубилось состояние систем водоснабжения, есть угроза загрязнения и нехватки чистой питьевой воды, следует из пресс-релиза Международного комитета Красного Креста (МККК).

В организации заявили, что система водоснабжения в Алеппо «настолько старая, что для нее уже нет запчастей», а нагрузка на нее возросла в том числе из-за того, что стихийное бедствие уничтожило водонапорные баки на крышах домов. Была разрушена городская канализация.

«Вероятность того, что косвенным последствием землетрясения станут серьезные проблемы в сфере здравоохранения, пугающе высока. Новая чрезвычайная ситуация в этой области, например вспышка инфекционных заболеваний, станет для этого региона катастрофой», — заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

Отмечается, что после землетрясения МККК и Сирийский арабский Красный Полумесяц оказали медицинскую помощь более чем 57 тыс. человек в пострадавших районах. Они также обеспечили водой людей в шести центрах размещения в Алеппо и раздали гуманитарную помощь более чем 30 тыс. человек.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. 12 февраля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в результате землетрясения в Сирии погибли порядка 8,5 тыс. и пострадали около 10 тыс. человек. 14 февраля Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших. Число жертв бедствия в Турции, по последним данным властей, превысило 46,1 тыс.

Всемирный банк оценивал ущерб от землетрясений в Сирии примерно на $5,1 млрд. Стоимость поврежденной инфраструктуры составляет примерно 10% ВВП государства. Ущерб нанесен четырем сирийским регионам (мухафазам), где проживают около 10 млн человек.