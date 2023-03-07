Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским в Киеве

Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 марта встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. Заявление опубликовано на сайте ООН.

«Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину. В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение Черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы», — сказал Дюжаррик.

Визит на Украину станет для Гутерриша третьим за год, отмечается в заявлении.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

За пролонгацию соглашения выступают США, Турция и ООН. Киев в конце февраля заявлял о намерении продлить действие сделки еще как минимум на год и добавить в нее порт Николаева.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — относительно экспорта удобрений — нет. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам.

2 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей, если другие участники тоже будут исполнять свои обязательства. 6 марта Reuters сообщил, что Украина начала переговоры по продлению сделки с партнерами в онлайн-формате.