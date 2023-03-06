Жители Кубани получили ложные сообщения об угрозе ракетного удара

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Жители нескольких городов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе ракетного удара, но это фейк, заявил региональный оперативный штаб в телеграм-канале.

«Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке, — напомнили в штабе. — Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны».

28 февраля в эфире ТВ и радио некоторых регионов России, включая Краснодарский край, прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС назвало эти сообщения ложными и объяснило взломом серверов телеканалов и радиостанций. После этого власти Кубани, Воронежской, Курской, Смоленской и других областей отказались от запланированной на 1 марта проверки систем оповещения.

За несколько дней до этого в некоторых регионах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара. Тогда в МЧС тоже заявили, что причиной стала хакерская атака на серверы радиостанций.