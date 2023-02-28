Ряд регионов перенесли проверки систем оповещения после фейковой тревоги

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В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения 1 марта, сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале. По его данным, письмо об этом регионам разослало МЧС России.



«Проверку, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности», — говорится в сообщении. О новых сроках проведения проверки сообщат дополнительно.

Плановое мероприятие отменили и в других регионах России. Так, 1 марта от запланированной проверки отказались в Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Рязанской областях. В МЧС Татарстана заявили РБК, что проверки систем оповещения перенесены в связи с «хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля».

«Проверки систем оповещения проводят муниципалитеты. Все вопросы к властям регионов», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

28 февраля в ряде регионов по телевидению и радио прозвучало ложное объявление о воздушной тревоге. МЧС России позже объяснило это взломом серверов телеканалов и радиостанций. В пресс-службе субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК сообщили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора.



Фейковые сообщения о воздушной тревоге в эфире радиостанций в некоторых субъектах прозвучали и 22 февраля.

О планах провести проверку систем оповещения 1 марта, а также 4 октября 2023 года, МЧС России сообщило в конце прошлого года.