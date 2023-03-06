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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных карты оповещений.

Первый сигнал прозвучал в 10:07 мск. До этого тревогу объявляли в ночь на 6 марта в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, в том числе, теракт на Крымском мосту, отмечал президент Владимир Путин.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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