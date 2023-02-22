МЧС: сообщение об угрозе ракетного удара прозвучало на радиостанциях из-за хакерской атаки

МЧС объяснило сообщения об угрозе «ракетного удара» в эфире радиостанций

Фото: Юрий Машков / ТАСС

В некоторых российских регионах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара — в пресс-службе МЧС объяснили РБК, что причиной стала хакерская атака на сервера радиостанций.

«МЧС России сообщает, что данная информация (об объявлении тревоги и угрозе удара. — РБК) является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — прокомментировали РБК в ведомстве.

Сообщение о тревоге слышали в Казани, передавал «Бизнес Онлайн». Корреспондент издания услышал сообщения на волнах радиостанций Energy и «Юмор.FM». В рекламной службе «Газпром-Медиа Холдинга» — компания владеет двумя радиостанции — изданию объяснили случившееся техническим сбоем.

Ложное сообщение проигрывалось также в Воронежской области. Правительство региона назвало случившееся «провокацией пособников киевского режима».

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