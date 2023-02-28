МЧС объяснило взломом серверов сигнал воздушной тревоги по телеканалам

Жителей Казани, Краснодара, Ленинградской области и других регионов предупредили по радио и ТВ о ракетном ударе и попросили направиться в укрытие. МЧС объяснило ситуацию взломом серверов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Сервера телеканалов и радиостанций были взломаны, что привело к звучанию в эфире в некоторых субъектах России недостоверной информации об объявлении воздушной тревоги, сообщило в телеграм-канале МЧС.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!», — подчеркнули в ведомстве.

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Ложное сообщение о тревоге прозвучало среди прочего в Тульской области. Канал «Осторожно, новости» рассказал, что аналогичные сообщения прозвучали в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове, а также в нескольких городах Подмосковья. По данным SHOT, объявление содержало предупреждение об угрозе ракетного удара. «Mash на Мойке» отмечал, что ложная тревога длилась около десяти минут, после чего трансляцию прервали.

В конце января в Белгородской области из-за взлома показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. «Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса», — объяснили РБК в правительстве региона. Обращение транслировалось на всех телеканалах, отметил телеграм-канал «Подъем».

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