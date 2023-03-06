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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Резников допустил отмену срочной службы на Украине

Глава Минобороны Украины Алексей Резников: срочная служба не нужна, нужны курсы подготовки
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная военная служба должна уйти в прошлое, на смену ей должен прийти новый подход с регулярными курсами подготовки для совершеннолетних мужчин и развитием культуры владения оружием. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию Liga.net.

«Культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации», — считает министр обороны.

Также, по его словам, нужно развивать культуру владения оружием в стране, чтобы все совершеннолетние украинцы умели им пользоваться. «Ходить в тир — эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», — сказал Резников, добавив, что выдавать разрешение на владение оружием нужно только после проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос о том, является ли это личными размышлениями или «планами государства», Резников ответил, что это его мысли, «обсужденные и согласованные с премьер-министром». Соответствующие изменения в законодательство готовятся, они «четко совпадают» с позицией президента страны, добавил он.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу в октябре — декабре 2022 года и отложил увольнение в запас военнослужащих на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации». Позже Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу в период действия в стране военного положения.

1 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва на срочную военную службу на Украине с 1 января 2024 года. Документ не вводил эту норму напрямую — он вошел в число поручений правительству, которое должно разработать и внести в парламент соответствующий законопроект. Зеленский назвал указ «стартом перехода Украины к профессиональной армии».

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