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Песков перенаправил вопрос о двухлетней срочной службе к Шойгу

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об увеличении срока службы по призыву
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вопрос о возможности увеличения срока срочной службы в России до двух лет необходимо задать главе Минобороны Сергею Шойгу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Это вопрос к] Сергею Кужугетовичу [Шойгу]. Военкомы — это его опция, это не ко мне», — сказал он.

О планах увеличить срок службы на прошлой неделе рассказал военный комиссар Дмитровского городского округа Михаил Фотин. 16 декабря на канале «Вечерний Дмитров» вышел сюжет, в котором военком сообщил, что весной будущего года начнется «переходный период», призывники будут служить полтора года, а с осени 2023-го — уже два года.

Фотин указал, что эту информацию он получил от военного комиссара Московской области (эту должность занимает полковник Алексей Астахов). Тот позже заявил, что изменений относительно установленных законом сроков службы (согласно ст. 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» она составляет 12 месяцев) не планируется. Ролик с заявлением Фотина с сайта телеканала удалили.

Дмитровский военком объяснял появление видео по-разному. «Я там много что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — говорил он порталу MSK1.ru. Телеграм-каналу Baza Фотин сообщил, что опубликованное видео было «двухлетней давности», но зачем оно было записано, он не стал уточнять.

Вопрос изменения срока срочной службы в этом году поднимается не в первый раз. В ноябре о необходимости увеличить срок службы по призыву заявляли в Совете Федерации и Государственной Думе. Песков тогда говорил, что решение должно принимать Минобороны, а в Кремле эта тема не обсуждается.

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Теги
срочная служба Минобороны военная служба Дмитрий Песков Сергей Шойгу
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