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Верховная рада отменила призыв на срочную службу при военном положении

Верховная рада Украины отменила призыв на срочную службу при действии военного положения
За отмену призыва на срочную службу во время военного положения выступили 318 из 450 депутатов. Военное положение на Украине действует с 24 февраля. В сентябре Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная рада Украины отменила призыв на срочную военную службу в период действия в стране военного положения. Об этом сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

В ходе заседания Рады народные депутаты приняли акт, согласно которому «во время действия военного положения [на Украине] призыв на срочную службу не проводится».

Как передает УНИАН, за принятие президентского законопроекта «О внесении изменения в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения» проголосовали 318 народных депутатов.

Верховная рада также определила, что призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов по организации медосмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на учет как военнообязанных или исключения с учета.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию 24 февраля, сразу после того, как Россия начала военную операцию. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, а позже по инициативе главы государства продлевались еще на 30 дней.

15 августа Рада продлила всеобщую мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября. В конце сентября Зеленский отменил указом осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу.

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Во время действия военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также устанавливается комендантский час и ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Верховная рада Украины срочная служба военное положение
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