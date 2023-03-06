Малофеев после информации о покушении заявил, что с ним все в порядке
Председатель совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев не пострадал в результате готовящегося на него покушения. Об этом он написал в телеграм-канале.
«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — сообщил Малофеев.
ФСБ заявила о предотвращении покушения на Малофеева 6 марта. По ее данным, его автомобиль планировали взорвать, организатором покушения был основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины) Денис Капустин. По информации спецслужбы, он причастен также к подготовке теракта на нефтегазовом объекте в Волгоградской области, который был предотвращен в августе, и участвовал в нападении диверсантов на Брянскую область.
Против Капустина завели дело по ст. 205 (теракт), 205.4 (участие в деятельности террористической организации) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК России.