ФСБ заявила о подготовке Украиной теракта в Волгоградской области
ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося украинскими спецслужбами в Волгоградской области, сообщение спецслужбы поступило в РБК. Целью теракта был «объект нефтегазового комплекса».
«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки», — сообщила спецслужба.
Организацией теракта в Волгоградской области, готовившегося украинскими спецслужбами, занимались россияне, входившие в состав неонацистской группировки «Реструкт», основанной Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Одноименная книга Тесака была признана экстремистским материалом и запрещена в России.
«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК)», — говорится в сообщении ФСБ.
У готовивших атаку экстремистов были найдены самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
В августе 2014 года Максима Марцинкевича (Тесака) приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, а в 2017-м признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за акции «Оккупай-наркофиляй».
16 сентября тело Максима Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске, где его содержали перед отправкой в Москву. Незадолго до этого он признался в причастности к убийству двух человек к 2007 году. По версии следствия, Марцинкевич покончил с собой, оставив предсмертную записку. Родные и защита Марцинкевича настаивают на том, что он был убит.
Уже посмертно Тесаку предъявили обвинение в трех убийствах.