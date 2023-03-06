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«Коммерсантъ» узнал о планах закупить иностранные суда на ₽150 млрд

«Ъ»: Россия запланировала закупить за границей суда на ₽150 млрд для экспорта и импорта
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Программу госсубсидий на закупки судов для обслуживания экспортно-импортных операций могут распространить в ближайшие 11 лет на 85 судов, общая стоимость которых составляет 150 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Проект предусматривает, что банки выделят на эти цели свыше 150 млрд руб., правительство субсидирует из них около половины — 70 млрд руб., причем 24 млрд руб. из них будет субсидировано в ближайшие два года.

Большинство (62) из этих судов — балкеры. Это специализированные корабли-сухогрузы, которые перевозят грузы насыпью — зерно, цемент, руда, уголь и другие.

Планируется закупить 12 кораблей типа Capesize — крупнейшие сухогрузные суда длиной 290 м, семь-девять контейнеровозов и семь многоцелевых кораблей, рассказал один из источников газеты. По его словам, проект предусматривает закупку танкеров (могут использовать для перевозки нефти) для неуточненных типов грузов, другой собеседник издания утверждает, что в программу нефтяные танкеры не включены.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, Россия прежде почти не обладала собственными морскими балкерами, а угольные компании очень заинтересованы в комплексном выстраивании логистики, особенно в случае экспорта груза по сверхдлинным маршрутам из северо-западной части страны в Азию. Бурмистров отметил, что российское судостроение не сможет поучаствовать в программе, поскольку пока не готова к ней.

По его мнению, потребности в нефтяных танкерах удовлетворили с помощью «теневого флота», в том числе благодаря тому, что нефтяные компании самостоятельно способны закупить корабля для этих целей.

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РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минтранса.

О «теневом флоте» России писал в конце октября Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты указали на выросшее число закупок кораблей неназванными покупателями. По данным аналитической компании Braemer, Россия закупила 240 больших и малых судов, которые еще в прошлом году занимались экспортом иранской и венесуэльской нефти. FT сообщала о сотне танкеров российского «теневого флота».



 

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