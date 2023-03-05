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В Макеевке задержали шестерых подростков

В Макеевке задержали шестерых подростков
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В Макеевке из-за несанкционированного собрания группы несовершеннолетних задержали шестерых подростков, сообщило управление МВД по Донецкой народной республике в телеграм-канале.

Собрание произошло в центре города 4 марта, по данным полицейских, в нем участвовали несовершеннолетние от 7 до 18 лет. С задержанными провели профилактическую беседу и отпустили, поставив на учет в службе по делам несовершеннолетних.

Ведомство призвало соблюдать общественный порядок и напомнило, что на время действия военного положения массовые сборы в регионе запрещены.

«Скопления людей представляют собой потенциальную мишень для представителей вооруженных формирований Украины, которые ежедневно осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов городов ДНР», — подчеркивается в сообщении.

Макеевка является пригородом административного центра региона, Донецка. Мэр последнего Алексей Кулемзин до этого указывал, что в ряде городов России «группы подростков вышли на несанкционированные митинги, организованные неформальным молодежным движением «Рёдан». Он призвал родителей обращать внимание на поведение детей и их общение в соцсетях.

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С аналогичным призывом обратился к родителям и мэр Енакиево Роман Храменков. «Рёдан» — это провокация против российской молодежи, которая привела к подростковым дракам в нескольких городах Российской Федерации. Их появление в медиапространстве — искусственно раздутый инфоповод, который активно распространялся украинской пропагандой», — написал он в телеграм-канале.

Объединение «ЧВК «Рёдан» создали подростки 14–16 лет. ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан», что можно перевести с японского как «бригада фантомов». На дынный момент вышли 400 выпусков этого комикса.

На эмблеме группировки — пауки из японской манги, поэтому последователи «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

Ранее местные СМИ сообщали о задержаниях последователей движения «ЧВК «Рёдан» в Чите, где на сходку пришло около 300 человек.

В конце февраля в ряде российских городов произошли несколько массовых драк с участием последователей этой субкультуры. 22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла потасовка, в которой, по словам источников «РИА Новости» и ТАСС в полиции, участвовали представители двух молодежных течений, одно из которых «ЧВК «Рёдан».

В полицию после этого доставили более 350 человек, связанных с движением, а 25 февраля было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). По информации телеграм-канала SHOT, Лига безопасного интернета направила в суд запрос о запрете субкультуры.

Участников движения задерживали также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде. Кроме того, последователей «ЧВК «Рёдан» задерживали на территории Украины и Белоруссии.

Теги
Макеевка ДНР задержание ЧВК Рёдан
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