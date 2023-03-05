«Ищите дирижера»: в чем политики и социологи подозревают ЧВК «Рёдан»

С чего началась ЧВК «Рёдан», за что выступают ее участники, почему драки начали происходить одновременно в нескольких соседних странах, если это политтехнологический эксперимент, то в чем его смысл — разбирался РБК

Усиление мер безопасности у ТЦ «Авиапарк» в Москве после массовых задержаний подростков в торгового-развлекательных центрах разных городов России (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Подростки из сообщества любителей аниме ЧВК «Рёдан» называют себя противниками насилия, но волна драк с участием людей с пауками на толстовках и в клетчатых штанах прокатилась по нескольким странам.

За две недели с середины февраля история с «Реданом» вышла сначала на федеральный, а потом и на международный уровень. Российские власти выразили озабоченность новой субкультурой: «скоординированные действия», «подозрительные даты» — 24 февраля был год с начала военной операции России на Украине.

Как появилась «ЧВК «Рёдан»

История сообщества увлеченных японским аниме подростков, которое позднее станет известным, как «ЧВК «Рёдан», началась в сентябре 2022 года, на условиях анонимности рассказал РБК его участник, который называет себя одним из его «лидеров мнений».

«Это была некая тусовка, — говорит он. — Они вместе ходили на концерты, носили вещи бренда Hikikomori Kai, тусовались в таком локальном сообществе и постили шутки в закрытых сообществах».

Позже сообщество разрослось и получило название «ЧВК «Рёдан», а его паблики стали открытыми. По словам собеседника РБК, аббревиатура ЧВК в названии не несла никакого скрытого смысла и была добавлена ради шутки — она стала широко известной на фоне участия ЧВК «Вагнер» в боях на Украине.

Охотники и фантомы Участников «ЧВК «Рёдан» объединяет интерес к манге Hunter x Hunter автора Ёсихиро Тогаси, а также снятому по ней аниме-сериалу. В мире, придуманном Тогаси, есть престижная профессия Охотника, представители которой по заданию охотятся на чудовищ, ловят опасных преступников или ищут сокровища. Главные герои проходят экзамен, чтобы стать Охотниками, после чего начинаются их приключения. В России манга не издается, но в интернете доступна русскоязычная версия аниме. Группировка «Геней Рёдан» (с японского — «труппа фантомов») — главные злодеи манги, убийцы и разбойники. Опознавательный знак группировки — татуировка 12-лапого паука с цифрой на туловище. Цифра определяет порядковый номер участника «труппы». «Вместе мы — паук. Я — голова, вы — ноги. Ноги делают то, что говорит голова. Но бывают моменты, когда ноги важнее головы. <...> Я всего лишь часть паука. Важно выживание целого, а не отдельного человека», — цитируют зарубежные сайты основателя «труппы фантомов». Причисляющие себя к сообществу «ЧВК «Рёдан» носят широкие черные толстовки с изображением паука, клетчатые штаны и длинные волосы.

Как «драка из-за стула» вышла на международный уровень

Впервые «Редан» попал в СМИ 19 февраля, тогда в московском ТЦ «Авиапарк» «рёдановцы» подрались с другими подростками. Видео драки разлетелось по интернету.

Стычка произошла из-за того, что «люди не поделили стул», говорит РБК один из «редановцев». «Те люди были в состоянии алкогольного опьянения и на фоне [конфликта] они начали комментировать длинные волосы, внешний вид «реданов». Все это перетекло в драку, после этого начали разжигать в интернете, в тик токе, из-за этого все пошло-поехало. Грубо говоря, из-за стула».

Но после первой драки стычки вдруг начали происходить в других торговых центрах Москвы, затем в других городах. Начались массовые задержания участников, в основном подростков. О драках и задержаниях участников «ЧВК «Рёдан» или тех, кто может быть к ним причастен, сообщали СМИ и правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Иваново, Тулы, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Брянска и других городов. В некоторых случаях правоохранители сообщали, что пресекали попытки подростков собраться на «сходки».

К концу февраля волна драк вышла за пределы России — их стали фиксировать на Украине и в Белоруссии. О массовых драках с участием людей в одежде с пауками и в клетчатых штанах в Киеве, Львове, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске стало известно 27 февраля. С 28 февраля по 2 марта сообщения о задержаниях возможных участников «ЧВК «Рёдан» поступали из Минска, Гомеля и Бреста.

РБК ознакомился с призывом прийти на встречу в одном из торговых центров Киева (это сообщение распространялось в одном из пабликов «ЧВК «Рёдан»). Его авторы зовут на «сходку нефоров для забива гопов и прочего быдла».

3 марта ГУВД Ташкента предупредило, что и в столице Узбекистана есть последователи «ЧВК «Рёдан». 4 марта портал «Наш Костанай» (Казахстан) сообщил, что в соцсетях и мессенджерах жителям города рассылают сообщения о готовящемся собрании сторонников «ЧВК «Рёдан» в двух торговых центрах. «Информацию проверяет полиция», — уточнил портал.

Как «рёдановцы» объясняют массовые драки

Все представители «ЧВК «Рёдан», с которыми пообщался корреспондент РБК, утверждают, что они против насилия, а у ее участников нет цели провоцировать драки. «Это сообщество людей, которые разделяют интересы, купили одежду Hikikomori Kai, просто общаются. Ни иерархий, ни специальных встреч [в сообществе] нет», — пояснил собеседник РБК в ЧВК «Рёдан».

По его словам, драки случаются из-за того, что «до фанатов [манги Hunter x Hunter] докапываются из-за внешнего вида». «Обычно докапываются разные люди, но как правило, у них одна цель — побить нефоров за то, что они неформалы», — поясняет он.

Но по словам собеседника РБК, после 19 февраля администраторы пабликов «ЧВК «Рёдан» в соцсетях начали получать угрозы, а их личные данные, включая номера телефонов и паспортные данные, стали публиковать в открытом доступе. Домой к ним стали вызывать полицию и скорую помощь («сваттинг», от SWAT (Special Weapons And Tactics); те, кто им пользуются, вводят в заблуждение полицию, сообщая ложную информацию о преступлении).

В «Рёдане» утверждают, что их сообщество не имеет отношения к Украине и не знает кто распространял призывы собираться в торговых центрах Киева.

Как отреагировали власти

ЧВК «Редан» за две недели с середины февраля вышла сначала на федеральный, а потом и на международный уровень. Российские власти начали выражать озабоченность новой субкультурой.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пообещал направить запросы в правоохранительные органы. «Одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», — пояснил он. Депутат подчеркнул, что нужно разобраться, не стоят ли за этим «представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь».

Обеспокоена и депутат Яна Лантратова. «Мы видим признаки скоординированных действий — это факт. Вдруг массово начинаются драки не в одном, а сразу в нескольких регионах, потом мы видим еще и драку на территории Украины. Атрибутика одна и та же», — пояснила она в разговоре с РБК.

Лантратова говорит о «серьезных вопросах» к датам создания групп о «ЧВК «Рёдан» в соцсетях, к резко возросшей активности тех, кто с ними связан, «в определенные периоды». Возникает вопрос — кто и зачем разжигает агрессию, заключает она.

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Как это повлияет на аниме-культуру На фоне ситуации с «ЧВК «Рёдан» власти озаботились влиянием аниме на подростков. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить часть аниме-сериалов, посчитав их деструктивными и не соответствующими традиционным ценностям. Глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев в беседе с РБК не счел нужным сразу блокировать аниме-контент. «В целом, объявлять какую-то охоту на ведьм мне кажется излишним. Нужно ли, чтобы правоохранительные органы разобрались в причинах [произошедшего]? Нужно. Нужно ли, чтобы они выяснили, является ли это подстрекательством извне? Нужно. Нужно ли блокировать контент? Наверное, нет», — пояснил депутат, добавив, что не увидел в тех аниме, которыми увлекаются последователи «ЧВК «Рёдан», ничего запрещенного. По его словам, комитет работает с Росмолодежью и «Движением первых» по этому вопросу.

Что эксперты видят в ситуации с ЧВК «Редан»

История ЧВК «Редан» развивалась по канонам pr-проекта, при этом не стоит думать, что таким проектом не могло стать то, что зародилось стихийно, говорит РБК на условиях анонимности московский политтехнолог, наблюдающий за ситуацией вокруг «Редана».

Если некий политтехнологический «проект «ЧВК «Рёдан» существует, его целью могло бы быть вовлечение подростков хотя бы в какую-то повестку, считает эксперт. «Сейчас подростки 13-15 лет вообще не увлечены ничем, что может быть актуальным для власти и общества. При этом они активно негативизируют цифровое пространство, оставляют негативные комментарии по любым темам, которые им, как правило, в действительности безразличны. «ЧВК «Рёдан» может быть экспериментом, попыткой их увлечь и поговорить на одном языке», — считает собеседник РБК, отмечая, что не знает, кто является инициатором такой попытки.

Распространение активности «ЧВК «Рёдан» и в России, и в Белоруссии, и на Украине, а также в нескольких странах СНГ его не удивляет: «Вопрос масштабирования подобного проекта через границы с учетом возможностей цифрового пространства не представляет трудности даже во время военного конфликта», — утверждает эксперт.

В случае с ЧВК «Редан» нужно «искать дирижера», считает профессор кафедры философии Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Светлана Левикова.

«Подростками манипулировать очень просто. <...> Аниме — это не агрессивная субкультура, они не драчуны. Если они пошли на такие действия, ищите, кому это выгодно и кто за этим стоит, кто их натравливает. Ищите дирижера — его очень просто найти», — заявила она РБК.