В Чите задержали участников акции движения «ЧВК «Рёдан»

Около 300 читинцев пришли на Театральную площадь на акцию сторонников субкультуры «ЧВК «Рёдан», сообщает «Чита.ру».

Участники сбора сообщили о задержаниях пришедших, также на площади работали несколько экипажей полиции, рядом стоял полицейский автобус.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан», что можно перевести с японского как «бригада фантомов». Сейчас вышло около 400 эпизодов этого комикса.

Объединение «ЧВК «Рёдан» создали подростки 14–16 лет. На эмблеме группировки — пауки из японской манги, поэтому последователи «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.