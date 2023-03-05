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В Чите задержали участников акции движения «ЧВК «Рёдан»

В Чите задержали пришедших на акцию «ЧВК «Рёдан» людей

Около 300 читинцев пришли на Театральную площадь на акцию сторонников субкультуры «ЧВК «Рёдан», сообщает «Чита.ру».

Участники сбора сообщили о задержаниях пришедших, также на площади работали несколько экипажей полиции, рядом стоял полицейский автобус.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан», что можно перевести с японского как «бригада фантомов». Сейчас вышло около 400 эпизодов этого комикса.

Объединение «ЧВК «Рёдан» создали подростки 14–16 лет. На эмблеме группировки — пауки из японской манги, поэтому последователи «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

В конце февраля в ряде российских городов произошли несколько массовых драк с участием последователей этой субкультуры. 22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла потасовка, видео которой разлетелось по Сети. Собеседники «РИА Новости» и ТАСС в полиции сообщили, что в столкновении участвовали представители двух молодежных течений, одно из которых «ЧВК «Рёдан».

23 и 24 февраля в полицию доставили более 350 человек, связанных с «ЧВК «Рёдан», а 25 февраля по факту драки полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). По информации телеграм-канала SHOT, на подростков написали восемь заявлений, также ими заинтересовалась Лига безопасного интернета, которая направила в суд запрос о запрете субкультуры.

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Участников движения задерживали также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде. Массовую драку с участием представителей субкультуры предотвратили в Улан-Удэ. Кроме того, последователей «ЧВК «Рёдан» задерживали на территории Украины и Белоруссии.

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