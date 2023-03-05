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Война санкций ,  
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Рынок сырьевых товаров за 2022 год поставил рекорд по валовой прибыли

За 2022 год валовая прибыль на рынке сырьевых товаров достигла рекордных $115 млрд
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За прошлый год компании, занятые торговлей сырьевыми товарами, получили рекордную валовую прибыль в размере $115 млрд, что на 60% больше, чем в предыдущем году, и почти в три раза превышает уровни, существовавшие до пандемии, следует из результатов исследования консалтинговой компании Oliver Wyman.

Это стало возможным благодаря нескольким факторам, в частности многочисленным колебаниям цен на рынке, а также изменению торговых потоков, произошедших в связи с боевыми действиями на Украине и санкциями против Москвы. Согласно анализу ключевыми товарами, стимулировавшими рост торговли, были нефть и природный газ.

Аналитики отмечают, что конфликт вокруг Украины стал не единственной причиной такого развития рынка: свою роль сыграл и рост спроса на сырьевые товары, ставший следствием роста мировой экономики и восстановления экономической активности после пандемии коронавируса.

Наибольшую выгоду из ситуации на рынке извлекли крупные независимые трейдеры: в частности, как пишет Financial Times, компании Trafigura, Vitol и Glencore. Так, англо-швейцарский трейдер Glencore отчитался о получении в прошлом году чистой прибыли $17,3 млрд, что втрое больше, чем годом ранее. В свою очередь чистая прибыль Trafigura по итогам финансового года, закончившегося в сентябре 2022-го, составила $7 млрд, что больше суммарной чистой прибыли компании за предыдущие четыре года.

Финансовые игроки, такие как хедж-фонды, также получили большую прибыль, заработав, по оценкам Oliver Wyman, около $12 млрд по сравнению менее чем с $3 млрд годом ранее.

В прошлом году европейские страны и США ввели санкции в отношении российского энергосектора, в том числе на экспорт нефти и газа. В Европе решили полностью отказаться от российского газа. По плану Еврокомиссии, для ускоренного отказа от российских энергоносителей в ЕС в том числе должны стремиться диверсифицировать поставщиков за счет увеличения объемов импорта СПГ и других производителей трубопроводного газа.

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Доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным исследовательской компании Kpler, в январе—октябре 2022 года мировые поставки СПГ стран — членов Евросоюза составили 105 млрд куб. м (против 64 млрд куб. м за аналогичный период 2021 года).

В России санкции называют нелегитимными и считают, что Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году.

Теги
прибыль трейдер нефть газ
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