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Конфликт в Афганистане ,  
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Трамп заявил о продаже талибами американских вертолетов России и Китаю

Трамп заявил, что талибы продавали американское военные вертолеты России и Китаю

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) продали России и Китаю вертолеты, которые оставили военные США при выводе войск из Афганистана. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия.

Он сказал, что в Афганистане осталось так много оружия и оборудования, что армия «Талибана» стала второй по обеспеченности в мире. Некоторую военную технику, в том числе вертолеты Apache, талибы продают, заявил политик. По его словам, один такой вертолет они продали России, еще один — Китаю. Трамп считает, что страны разберут эту технику, изучат и скопируют.

По оценке специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко, Вашингтон в ходе нескоординированного вывода войск оставил в Афганистане вооружение, военную технику и оборудование на сумму не менее $7,2 млрд. Все это оказалось в распоряжении новых властей страны.

США и НАТО приступили к выводу военного контингента из Афганистана в апреле 2021 года. К июлю страну покинули 90% иностранных военнослужащих. В августе «Талибан» установил контроль над столицей Афганистана.

Теги
Дональд Трамп Афганистан талибы Талибан вооружение Россия Китай
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