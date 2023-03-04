Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что взрыв раздался около 23:17 мск. О взрывах в Запорожье также сообщает украинское издание «Страна».

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных украинской армии частях ДНР и Запорожской области.

2 марта в офисе президента Украины сообщили о падении ракеты комплекса С-300 на пятиэтажный дом в Запорожье. Рогов связал это с работой украинской системы противовоздушной обороны: «Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима [Владимира] Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку». Во время разбора завалов украинские спасатели нашли 11 погибших.

В Министерстве обороны России ситуацию в Запорожье не комментировали. Российская сторона неоднократно заявляла, что не наносит удары по мирным объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре говорил, что под обстрелы попадают объекты инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».