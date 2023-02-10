Запорожский депутат Куртев сообщил о крупнейшей атаке на энергообъекты города за год

В Запорожье сообщили о крупнейшей за год атаке по энергообъектам

По Запорожью зафиксировано «17 прилетов», данные о пострадавших и ущербе уточняется, но эта атака уже стала крупнейшей с февраля прошлого года, рассказали в горсовете. Рогов ночью писал, что удары успешно нанесены дронами «Герань»

В подконтрольном Украине городе Запорожье повреждены объекты энергетической инфраструктуры, за час в областном центре выявили «17 вражеских прилетов», это наибольшее их количество с начала военной операции России. Об этом заявил в телеграм-канале секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

«Коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. <...> Но нас не сломать. Держимся», — добавил он.

Местный телеграм-канал «Суспільне Запоріжжя» несколько раз за прошедшую ночь сообщал о воздушной тревоге и звуках взрывов в городе, рекомендуя местным жителям переместиться в укрытия.

Ночью о взрывах в городе сообщил и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он рассказал о минимум трех взрывах в городе в 23:57, их было слышно в разных частях города, и еще одном взрыве в 01:25. «Гауляйтеры Зеленского сообщают о работе ПВО ВСУ и сбитых «Геранях», — написал он, выразив уверенность, что дроны, тем не менее, достигли целей.

Удары ночью были нанесены также по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и области, мэр Игорь Терехов предупредил о перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. По словам главы региона Олега Синегубова, прогремело порядка десяти взрывов. По информации «Суспiльне», взрывы также прозвучали в Днепре.

Минобороны России с 10 октября 2022 года неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины; ведомство заявляло, что не атакует гражданские объекты. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, российские власти обвиняют в произошедшем Украину, в Киеве это отвергают.