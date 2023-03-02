В Запорожье ракета С-300 попала в пятиэтажный дом

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В результате обстрела ночью с 1 на 2 марта в подконтрольном Украине городе Запорожье ракета упала на жилой пятиэтажный дом, сообщил офис президента Украины.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» связал это с работой украинской системы противовоздушной обороны. «Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима [Владимира] Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы», — сказал Рогов. По его словам, спасатели уже нашли тела трех погибших, еще трое попали в больницу.

Пресс-служба генпрокуратуры Украины сообщила, что в результате обстрела ночью с 1 на 2 марта в Запорожье была повреждена пятиэтажка. Спасатели проводили эвакуацию жителей, из-под обломков достали 11 человек, четверо погибли. Еще восемь человек ранены, пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок. По предварительным данным украинских властей, в здание попала ракета С-300.

В Министерстве обороны России ситуацию не комментировали. Российская сторона неоднократно заявляла, что не наносит удары по мирным объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре говорил, что под обстрелы попадают объекты инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».