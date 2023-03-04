МЧС Украины: 11 человек погибли после падения ракеты С-300 на жилой дом в Запорожье

Киев сообщил о 11 погибших после падения ракеты C-300 на дом в Запорожье

О падении ракеты С-300 на пятиэтажный дом в Запорожье власти Украины сообщили 2 марта. Рогов связывал падение ракеты с работой украинской ПВО. По данным МЧС Украины, к настоящему времени из-под завалов вызволены тела 11 погибших

Фото: Reuters

Число погибших после падения ракеты С-300 на пятиэтажный жилой дом в Запорожье увеличилось до 11 человек, сообщило МЧС Украины в своем телеграм-канале.

«4 марта во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме обнаружено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших человек (из них один ребенок)», — сказано в сообщении.

2 марта в офисе президента Украины сообщили о падении ракеты комплекса С-300 на пятиэтажный дом в подконтрольном Украине городе Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» связал это с работой украинской системы противовоздушной обороны. «Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима [Владимира] Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы», — утверждал Рогов.

В Министерстве обороны России ситуацию не комментировали. Российская сторона заявляла, что не наносит ударов по мирным жителям и гражданским объектам. С осени 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, российские войска начали наносить удары по объектам украинской критической инфраструктуры. Украина свою причастность отрицала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре говорил, что под обстрелы попадают объекты инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Запорожская область, так же как ЛНР, ДНР и Херсонская область, были включены в состав России 5 октября по итогам проведенных там референдумов. 3 марта врио главы Запорожской области Евгений Балицкий официально объявил Мелитополь столицей области вместо города Запорожья, который остается под контролем Украины.