На Ленинградском проспекте в Москве загорелся ангар на площади 250 кв. м

В Москве загорелся ангар на площади 250 кв. м

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В Москве на Ленинградском проспекте загорелся ангар на площади 250 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Возгорание произошло в ангаре по адресу Ленинградское шоссе, 290а. В результате пожара частично обрушилась кровля на площади около 200 кв. м», — говорится в сообщении.

По последним данным, пожар локализован. О пострадавших не сообщается.

Накануне в Омске загорелся ресторан «Фан-Фан». Площадь пожара составила 1200 кв. м. В тушении пожара принимали участие 60 человек и 17 единиц техники. Людей в здании не было.