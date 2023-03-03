В Омске загорелся ресторан «Фан-Фан»

В Омске начался пожар в ресторанно-гостиничном комплексе «Фан-Фан»

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В Омске загорелся ресторанно-гостиничный комплекс на площади 1,2 тыс. км. Об этом сообщило МЧС. Людей в здании не было. Пожар тушат 60 человек и 17 единиц техники, возгорание локализовали.

По данным издания «Омск-информ», двухэтажное здание находится на улице Авиационной. Там находится ресторан «Фан-фан» и одноименная гостиница. Загорелась крыша постройки.

Участок улицы Авиационная рядом с местом происшествия перекрыли, пишет «СуперОмск».