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На проспекте Бандеры в Киеве произошел пожар
На проспекте Бандеры в Киеве загорелись складские помещения
Киев, Украина
В Киеве, на проспекте Бандеры, возле супермаркета «Ашан» начался пожар. По предварительным данным, горели складские помещения. Об этом сообщает «Страна.ua».
Данных о пострадавших издание не приводит. Причины пожара не уточняются.
По данным телеканала ТСН, пожар произошел на станции технического обслуживания. Спасатели приехали на место происшествия и установили, что возгорание началось в боксе СТО. Стоявшие рядом машины были эвакуированы. В 9:19 (10:19 мск) возгорание потушили, сообщили в ГСЧС.