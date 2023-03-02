МЧС: один человек погиб в результате пожара в административном здании в Петербурге

При пожаре в административном здании в Петербурге погиб человек

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Один человек погиб в результате пожара в административном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает управление МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: ул. Промышленная, д. 5. Сообщение о возгорании поступило в 18:05, пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания, его площадь составила 300 кв. м. В 19:00 пожару присвоили второй ранг.

К ликвидации пожара привлечены десять пожарных машин и 40 спасателей.

2 марта в здании Московского политехнического университета из-за пожара прошла эвакуация. В результате возгорания никто не пострадал, площадь возгорания составила 4 кв. м. Его потушили.